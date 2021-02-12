Футболист «Баварии» Левандовский признан лучшим игроком клубного чемпионата мира в Катаре
ТАСС, 12 февраля. Польский форвард германской «Баварии» Роберт Левандовский выбран лучшим футболистом клубного чемпионата мира в Катаре. Об этом сообщает
ТАСС, 12 февраля. Польский форвард германской «Баварии» Роберт Левандовский выбран лучшим футболистом клубного чемпионата мира в Катаре. Об этом сообщает
В финальном матче, прошедшем в ночь на пятницу, «Бавария» обыграла «Тигрес» со счетом 1:0. В голевом эпизоде после единоборства Левандовского и голкипера соперника мяч отскочил к Бенжамену Павару, который отправил его в пустые ворота. В полуфинале «Бавария» одержала победу над египетским «Аль-Ахли» со счетом 2:0, оба мяча забил Левандовский.
По итогам турнира 32-летний польский нападающий получил «Золотой мяч». «Серебряным мячом» был награжден французский форвард мексиканского «Тигрес»
Клубный чемпионат мира должен был состояться в декабре, однако пандемия коронавируса вынудила ФИФА отложить его проведение на два месяца.
В декабре 2021 года в Японии клубный чемпионат мира в последний раз будет проведен в текущем формате. Следующий после него турнир пройдет в Китае при участии 24 команд. Впредь соревнования будут проводиться каждые четыре года и заменят Кубок конфедераций — турнир, который традиционно проводится среди национальных сборных за год до чемпионата мира.