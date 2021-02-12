Футболист «Баварии» Левандовский признан лучшим игроком клубного чемпионата мира в Катаре

В финальном матче, прошедшем в ночь на пятницу, «Бавария» обыграла «Тигрес» со счетом 1:0. В голевом эпизоде после единоборства Левандовского и голкипера соперника мяч отскочил к Бенжамену Павару, который отправил его в пустые ворота. В полуфинале «Бавария» одержала победу над египетским «Аль-Ахли» со счетом 2:0, оба мяча забил Левандовский.

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По итогам турнира 32-летний польский нападающий получил «Золотой мяч». «Серебряным мячом» был награжден французский форвард мексиканского «Тигрес» Андре-Пьер Жиньяк, «Бронзовым мячом» — германский полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих. Приз «фейр-плей» (за честную игру) получил катарский «Аль-Духаиль».

Клубный чемпионат мира должен был состояться в декабре, однако пандемия коронавируса вынудила ФИФА отложить его проведение на два месяца.