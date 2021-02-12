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10:58 (мск), источник: Vesti.kz

Травма Гуральски — гигантская потеря для «Кайрата». Что будет делать Шпилевский без игрока сборной Польши

Рассказываем, будет ли приобретен новый игрок на замену поляку.

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Ключевой игрок «Кайрата» Яцек Гуральски выбыл на длительный срок после разрыва крестообразных связок правого колена. Корреспондент Vesti.kz предполагает, как теперь поступит алматинский клуб и будет ли он искать замену польскому полузащитнику.

Гуральски — важнейшая фигура в построении игры «Кайрата» при Алексее Шпилевском, он с отрывом лучший опорник КПЛ и почти нет сомнений, что его отсутствие на столь длительный срок скажется на качестве игры команды.

Команда
Кайрат

Но, по информации источника, знакомого с ситуацией, «Кайрат» не собирается выходить на рынок для поиска нового опорника, дабы заменить Гуральски. О возвращении Исламбека Куата, опять же, речи не идет. Вероятно, Шпилевский вернет на позицию центрального полузащитника Айбола Абикена. На первую часть сезона при относительно спокойном графике в большой ротации состава нет необходимости.

Но при возвращении Абикена в центр полузащиты окончательно осиротеет позиция правого вингера/инсайда. И как раз по этому амплуа «Кайрат» действительно ведет активный поиск игрока, клуб намерен закрыть эту позицию до старта нового сезона.

Что касается Гуральски, то теперь он наверняка пропустит чемпионат Европы в составе сборной Польши, а также рискует не сыграть за «Кайрат» на старте квалификации Лиги чемпионов, который обычно проходит в июле-августе.

Напомним, что 28-летний футболист перешел в «Кайрат» в прошлом году и стал важнейшей фигурой в завоевании долгожданного чемпионского титула. В КПЛ-2020 хавбек провел 16 матчей и заработал семь желтых карточек.

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