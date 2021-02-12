Травма Гуральски — гигантская потеря для «Кайрата». Что будет делать Шпилевский без игрока сборной Польши

Ключевой игрок «Кайрата» Яцек Гуральски выбыл на длительный срок после разрыва крестообразных связок правого колена. Корреспондент Vesti.kz предполагает, как теперь поступит алматинский клуб и будет ли он искать замену польскому полузащитнику.

Гуральски — важнейшая фигура в построении игры «Кайрата» при Алексее Шпилевском, он с отрывом лучший опорник КПЛ и почти нет сомнений, что его отсутствие на столь длительный срок скажется на качестве игры команды.

Команда Кайрат

Но, по информации источника, знакомого с ситуацией, «Кайрат» не собирается выходить на рынок для поиска нового опорника, дабы заменить Гуральски. О возвращении Исламбека Куата, опять же, речи не идет. Вероятно, Шпилевский вернет на позицию центрального полузащитника Айбола Абикена. На первую часть сезона при относительно спокойном графике в большой ротации состава нет необходимости.

Но при возвращении Абикена в центр полузащиты окончательно осиротеет позиция правого вингера/инсайда. И как раз по этому амплуа «Кайрат» действительно ведет активный поиск игрока, клуб намерен закрыть эту позицию до старта нового сезона.

Что касается Гуральски, то теперь он наверняка пропустит чемпионат Европы в составе сборной Польши, а также рискует не сыграть за «Кайрат» на старте квалификации Лиги чемпионов, который обычно проходит в июле-августе.