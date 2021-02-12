«Беерсхот» с Вороговским в составе потерпел поражение и вылетел из Кубка Бельгии
Команда завершила выступление на стадии 1/8 финала.
Команда завершила выступление на стадии 1/8 финала.
ФК «Беерсхот», за который выступает 24-летний защитник сборной Казахстана Ян Вороговский, завершил выступление в Кубке Бельгии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В матче 1/8 финала команда встречалась с «Мехеленом» и уступила со счетом 0:1. Автором единственного гола стал Роб Схофс, отличившийся на 41-й минуте.
Вороговский вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 58-й минуте. Отметим, что перед этим казахстанец два матча провел на скамейке запасных.
В нынешнем сезоне Вороговский сыграл за «Беерсхот» 17 матчей, в которых забил один гол.
В чемпионате Бельгии его команда идет на восьмом месте.