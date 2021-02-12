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12:07 (мск), источник: Vesti.kz

«Беерсхот» с Вороговским в составе потерпел поражение и вылетел из Кубка Бельгии

Команда завершила выступление на стадии 1/8 финала.

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Источник: AP 2020

ФК «Беерсхот», за который выступает 24-летний защитник сборной Казахстана Ян Вороговский, завершил выступление в Кубке Бельгии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В матче 1/8 финала команда встречалась с «Мехеленом» и уступила со счетом 0:1. Автором единственного гола стал Роб Схофс, отличившийся на 41-й минуте.

Вороговский вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 58-й минуте. Отметим, что перед этим казахстанец два матча провел на скамейке запасных.

В нынешнем сезоне Вороговский сыграл за «Беерсхот» 17 матчей, в которых забил один гол.

В чемпионате Бельгии его команда идет на восьмом месте.

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