«Ведутся переговоры с “Кайратом”». Директор «Ордабасы» — о Тунгышбаеве, новом тренере и уходе ряда игроков

Спортивный директор «Ордабасы» Кайрат Аширбеков ответил на самые интересные вопросы болельщиков, которые они написали на официальных ресурсах шымкентского клуба. Его комментарий приводит пресс-служба южан.

— Почему пригласили на пост главного тренера именно Александра Седнева?

— В первую очередь, я считаю, что Александр Сергеевич — квалифицированный специалист. Он очень коммуникабельный человек, и я вижу, как он общается как с игроками постарше, так и с молодыми. Сразу видно, что у них хорошие взаимоотношения. Мне очень симпатично то, что он хочет вывести на новый уровень молодых игроков, он много с ними беседует, относится к ним с заботой, можно сказать, по-отечески, хочет, чтобы они выросли в хороших футболистов и приносили пользу «Ордабасы» как сейчас, так и в будущем. Еще один важный аспект: он проповедует более атакующий футбол, и я думаю, если удастся воплотить в жизнь все задуманное, то в этом году нашим шымкентским болельщикам игра «Ордабасы» понравится.

Команда Ордабасы

— Как проходят просмотр и отбор игроков в команду на учебно-тренировочных сборах в Турции?

— Первым делом главный тренер должен разобраться с теми игроками, которые в данный момент находятся на сборах. Выявить слабые стороны, посмотреть на готовность игроков, в первую очередь молодых футболистов, и решить, какие позиции нуждаются в усилении. У нас селекционная работа ведется круглый год, и сейчас мы больше ориентируемся на наших местных молодых ребят. Есть наша молодежная команда во второй лиге, откуда мы взяли пять игроков в Турцию, есть также клубы первой лиги «Онтустик» и «Кыран». Мы хотим дать больше шансов проявить себя молодым футболистам.

— Почему отсутствуют на сборах Мардан Толебек, Талгат Адырбеков и Улар Жаксыбаев?

— Как вы знаете, у этих ребят в последние годы было мало игровой практики и по окончании прошлого сезона их контракты завершились. Главный тренер, посмотрев их готовность на первом сборе в Шымкенте, решил их не привлекать на вторые сборы. Сейчас они вправе перейти в другой клуб, где у них, возможно, будет больше игрового времени. В любом случае мы благодарны им, они наши, шымкентские, игроки и добросовестно относились к работе. Но сейчас мы хотим просмотреть больше местных молодых футболистов и дать им шанс. Можно сказать, дать им дорогу в основной состав, чтобы они обрели уверенность в своих силах, что помогло бы им проявить свои лучшие качества.

— Еркебулан Тунгышбаев теперь будет играть за «Ордабасы»?

— По Еркебулану могу сказать так: у него есть еще один год контракта с «Кайратом», но сейчас они выставили его на трансфер и не взяли его на свои сборы. Мы договорились посмотреть его на наших сборах и оценить его состояние на сегодняшний день. Сейчас ведутся переговоры с алматинским клубом и, если сумеем решить вопрос с переходом в нашу команду, то я думаю, что Тунгышбаев сможет усилить игру команды. Он качественный и, что немаловажно, наш, местный игрок.

— Не считаете ли вы, что одной из проблемных позиций в команде является вратарская?

— Я не согласен, что вратарская позиция у нас проблемная. У нас есть опытный вратарь Владимир Плотников, местный молодой голкипер Бекхан Шайзада, игрок молодежной сборной Казахстана, который при правильном подходе через 3−4 года дорастет до уровня национальной сборной. Также отмечу Игоря Трофимца, которому всего 24 года и отношение к делу которого заслуживает только похвалы. Ну и стоит отметить также нашего молодого воспитанника Кажимукана Толепбергена, который первый год провел в молодежном составе «Ордабасы», затем мы отправили его в аренду в клуб первой лиги «Мактаарал», чтобы почувствовал взрослый футбол и немного окреп, а в этом году он в обойме основной команды. В итоге у нас четыре вратаря, и мы с оптимизмом и уверенностью смотрим в будущее.

— Другие команды каждый сезон обновляют состав чуть ли не на половину, а то и больше. Почему «Ордабасы» играет практически одним составом?

— Например, когда я сам был игроком, больше 80 процентов состава менялось каждый год и оставалось максимум 5−6 человек из прошлого состава. Это было сложно для игроков, потому что нужно было заново привыкать к новым партнерам, искать взаимопонимание на поле, а для этого нужно время. Мое мнение, что, собрав одну команду, как минимум 2−3 года нужно дать им поиграть вместе, тогда они уже будут знать, как взаимодействовать друг с другом, будут лучше понимать свои действия на поле и еще много других немаловажных факторов. Но, конечно, нужно добавлять свежую кровь, но делать это точечно, после двух-трех лет следует проанализировать игру команды и добавлять одного-двух игроков. Вы посмотрите, лучшие команды — это те, где на протяжении нескольких лет костяк практически не меняется.

— Почему в составе «Ордабасы» нет местных игроков?

— Это ошибочное мнение, давайте заглянем в заявку команды 2020 года. Из 25 футболистов десять являются воспитанниками шымкентского футбола. Я считаю, что это очень хороший показатель. Полагаю, в этом году будет не меньше, а то и больше местных футболистов. Другое дело, какие футболисты выходят в стартовом составе или в ходе матча. Надо понимать, что это прерогатива главного тренера. Я думаю, ни один тренер себе не враг и если есть игроки сильнее тех, которые играют в основе, он не будет их специально держать на скамейке. И, конечно, сложно, играя вчера в молодежном составе во второй лиге, сегодня сразу заиграть в основной команде премьер-лиги. Это очень тонкий момент, команда — это как единый механизм, надо потихоньку добавлять молодых игроков, дать им возможность притереться. Дубль и основа — это два разных уровня, и, тренируясь со взрослыми ребятами, они, конечно, растут и прибавляют. Им нужно время, чтобы в первую очередь окрепнуть, а затем привыкнуть к совсем другим скоростям во всех аспектах игры. А это, к сожалению, быстро не получится, нужно набраться терпения и работать.