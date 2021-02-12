Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
РБ Лейпциг
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
22:45
Болонья
Беневенто
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Эльче
Футбол. Зарубежный
13.02
Лестер
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
13.02
Гранада
Атлетико
Футбол. Зарубежный
13.02
Торино
Дженоа
Все события
Фоторепортажи
20Прыжковый фестиваль на Кубке Первого канала
8Макгрегор проиграл Порье
15:11 (мск), источник: Vesti.kz

Мимо «Рубина». Казахстанский полузащитник «Кайрата» выбрал новый клуб

Также он играл за молодежную сборную.

Наверх

Футболист «Кайрата» Адам Адахаджиев перешел в «Жетысу». Об этом сообщает Meta-ratings.kz.
22-летний уроженец Омска и воспитанник кокшетауского футбола будет выступать в талдыкорганской команде на правах аренды.

Команда
Жетысу

С 2017 года Адахаджиев играл за молодежные команды «Кайрата».

В 2019-м дебютировал в премьер-лиге, в которой провел восемь матчей. В составе клуба из Алматы стал чемпионом Казахстана-2020. Также выступал за молодежную сборную Казахстана.

Ранее в СМИ проходила информация об интересе к Адахаджиеву со стороны казанского «Рубина».

Отметим, что «Жетысу» завершил сезон на шестом месте. В межсезонье команду покинул главный тренер Дмитрий Огай. На его место был назначен другой казахстанец Ринат Алюетов.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Черчесов: Хет-трик Головина может привлечь внимание топ-клубов
«Челси» стал последним участником 1/4 финала Кубка Англии
Дэйна Уайт не планирует лишать Нурмагомедова титула чемпиона UFC
Бобровский сенсационно обыграл Василевского в дерби Флориды
Малкин заставил замолчать фанатов. Забил шикарный гол в девятку
Русский талант НХЛ выложил передачу на пустой угол для канадца
Россиянка уступила Серене Уильямс в 3-м круге Australian Open
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь