Мимо «Рубина». Казахстанский полузащитник «Кайрата» выбрал новый клуб

Футболист «Кайрата» Адам Адахаджиев перешел в «Жетысу». Об этом сообщает Meta-ratings. kz.

22-летний уроженец Омска и воспитанник кокшетауского футбола будет выступать в талдыкорганской команде на правах аренды.

Команда Жетысу

С 2017 года Адахаджиев играл за молодежные команды «Кайрата».

В 2019-м дебютировал в премьер-лиге, в которой провел восемь матчей. В составе клуба из Алматы стал чемпионом Казахстана-2020. Также выступал за молодежную сборную Казахстана.

Ранее в СМИ проходила информация об интересе к Адахаджиеву со стороны казанского «Рубина».