Мимо «Рубина». Казахстанский полузащитник «Кайрата» выбрал новый клуб
Также он играл за молодежную сборную.
Также он играл за молодежную сборную.
Футболист «Кайрата» Адам Адахаджиев перешел в «Жетысу». Об этом сообщает
22-летний уроженец Омска и воспитанник кокшетауского футбола будет выступать в талдыкорганской команде на правах аренды.
С 2017 года Адахаджиев играл за молодежные команды «Кайрата».
В 2019-м дебютировал в
Ранее в СМИ проходила информация об интересе к Адахаджиеву со стороны казанского «Рубина».
Отметим, что «Жетысу» завершил сезон на шестом месте. В межсезонье команду покинул главный тренер Дмитрий Огай. На его место был назначен другой казахстанец Ринат Алюетов.