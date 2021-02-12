Стабильность и инстинкт убийцы. Почему Жоао Пауло продолжит быть лидером «Ордабасы»

«Ордабасы» продолжает подготовку к сезону в Турции. Клуб провел несколько товарищеских матчей, результаты которых можно оценивать позитивно. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кто претендует на роль лидера клуба в предстоящем сезоне.

Команда Ордабасы

Позитивно можно расценивать победы над «Навбахором» (2:1) из Узбекистана и российской «Аланией» (5:2). В первой игре отличились Сергей Хижниченко и Мирзад Механович. Во второй «покер» на счету Жоао Пауло и гол у Механовича. Кроме того, шымкентцы должны были встретиться с украинским «Мариуполем», но матч был отменен.

Перед тем как сказать о проявивших себя игроках, стоит упомянуть о потере шымкентцами нападающего Тохтара Жангылышбая. У него произошел разрыв ахиллова сухожилия. Футболист был прооперирован в Стамбуле. О сроках его восстановления пока ничего не известно.

Что касается Пауло, самого результативного футболиста в составе «Ордабасы» в Турции, то обширно судить о его готовности и форме по одному матчу с «Аланией» будет крайне затруднительно. В целом «Ордабасы» на фоне этого соперника смотрелся более легким и казалось, что отличался по классу. Два из четырех голов бразилец забил при непосредственном участии или безучастии вратаря и обороны соперника. Пауло в обоих случаях запрессинговал игроков «Алании» на их половине поля. Еще два раза он отличился, прекрасно открываясь в штрафной площади.

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Впрочем, безотносительно класса «Алании», которая занимает пятое место в ФНЛ (второй по силе дивизион в России), игра «Ордабасы», а особенно Жоао Пауло, в данный период межсезонья не может не обнадеживать поклонников клуба.

Бразилец, для которого предстоящий сезон станет третьим в Казахстане, в данный момент демонстрирует превосходные голевые показатели и настрой на игру. В 2019-м он забил 15 мячей в премьер-лиге, став лучшим бомбардиром клуба, а в 2020-м вовсе выиграл бомбардирскую гонку в КПЛ, отметившись результативными действиями 12 раз. Как мы видим, в межсезонье форвард «Ордабасы» будто и не был в отпуске. Легко и буднично он реализовывал возможности.

Исходя из этого закономерно предположить, что Пауло будет главной надеждой и лидером «Ордабасы» в предстоящем сезоне. Впрочем, вопрос в другом: сумеет ли новый наставник шымкентцев Александр Седнев наладить игру остальной команды? В предыдущем сезоне одних стараний Пауло не хватило для попадания «Ордабасы» в тройку призеров.