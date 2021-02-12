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16:10 (мск), источник: Vesti.kz

Участник еврокубков от Казахстана определился со спарринг-партнерами на втором сборе в Турции

Одна из игр будет закрытой.

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Футбольный клуб «Тобол» выбрал соперников по товарищеским матчам в рамках второго учебно-тренировочного сбора в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда
Тобол Кс

Первая игра пройдет 14 февраля против РФШ из Риги. В прошлом году команда заняла второе место в высшей лиге Латвии.

17 февраля костанайский клуб встретится с «Дила Гори». Лучший результат в чемпионатах Грузии в истории команды — чемпионский титул в сезоне-2014/15.

На 20 февраля запланирован матч против «Оренбурга». Команда занимает третье место в ФНЛ (второй по силе дивизион в России).

Завершится серия спаррингов 23 февраля встречей с ФК «Олимп-Долгопрудный» из Подмосковья.

Команда выступает в группе 2 первенства ПФЛ.

При этом первая игра против РФШ будет закрытой по просьбе соперника.

Напомним, что «Тобол» завершил предыдущий сезон на втором месте и заполучил путевку в Лигу конференций — новый турнир УЕФА.

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