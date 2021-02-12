Участник еврокубков от Казахстана определился со спарринг-партнерами на втором сборе в Турции
Одна из игр будет закрытой.
Одна из игр будет закрытой.
Футбольный клуб «Тобол» выбрал соперников по товарищеским матчам в рамках второго
Первая игра пройдет 14 февраля против РФШ из Риги. В прошлом году команда заняла второе место в высшей лиге Латвии.
17 февраля костанайский клуб встретится с «Дила Гори». Лучший результат в чемпионатах Грузии в истории команды — чемпионский титул в сезоне-2014/15.
На 20 февраля запланирован матч против «Оренбурга». Команда занимает третье место в ФНЛ (второй по силе дивизион в России).
Завершится серия спаррингов 23 февраля встречей с ФК «Олимп-Долгопрудный» из Подмосковья.
Команда выступает в группе 2 первенства ПФЛ.
При этом первая игра против РФШ будет закрытой по просьбе соперника.
Напомним, что «Тобол» завершил предыдущий сезон на втором месте и заполучил путевку в Лигу конференций — новый турнир УЕФА.