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21:47 (мск), источник: Vesti.kz

Игравший в РПЛ защитник и футболист сборной Казахстана присоединились к «Астане»

Защитник сборной Армении Вараздат Ароян и казахстанский нападающий Роман Муртазаев прибыли в расположение «Астаны» на сборах в Турции. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: Reuters

28-летний Ароян в прошлом году провел восемь матчей за «Тамбов» в РПЛ. Также в его карьере были российский «Урал», иранский «Падиде», армянские «Пюник» и «Патани».

27-летний Муртазаев предыдущий сезон отыграл в «Тоболе», который финишировал на втором месте в чемпионате и заполучил путевку в Лигу конференций. До него защищал цвета «Астаны» в период 2017—2019 годов, а еще раньше выступал за павлодарский «Иртыш» и карагандинский «Шахтер». С 2016 года начал привлекаться в сборную Казахстана.

Напомним, что «Астана» финишировала на третьем месте в КПЛ-2020. В межсезонье ее состав покинули Юрий Перцух, Пиерос Сотириу, Юрий Логвиненко, Алексей Щеткин, Дмитрий Шомко, Урош Радакович, Рунар Мар Сигурьонссон.

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