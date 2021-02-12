Игравший в РПЛ защитник и футболист сборной Казахстана присоединились к «Астане»
Защитник сборной Армении Вараздат Ароян и казахстанский нападающий Роман Муртазаев прибыли в расположение «Астаны» на сборах в Турции. Об этом сообщает
Защитник сборной Армении Вараздат Ароян и казахстанский нападающий Роман Муртазаев прибыли в расположение «Астаны» на сборах в Турции. Об этом сообщает
28-летний Ароян в прошлом году провел восемь матчей за «Тамбов» в РПЛ. Также в его карьере были российский «Урал», иранский «Падиде», армянские «Пюник» и «Патани».
27-летний Муртазаев предыдущий сезон отыграл в «Тоболе», который финишировал на втором месте в чемпионате и заполучил путевку в Лигу конференций. До него защищал цвета «Астаны» в период 2017—2019 годов, а еще раньше выступал за павлодарский «Иртыш» и карагандинский «Шахтер». С 2016 года начал привлекаться в сборную Казахстана.
Напомним, что «Астана» финишировала на третьем месте в КПЛ-2020. В межсезонье ее состав покинули Юрий Перцух, Пиерос Сотириу, Юрий Логвиненко, Алексей Щеткин, Дмитрий Шомко, Урош Радакович, Рунар Мар Сигурьонссон.