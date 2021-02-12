Упамекано выбрал «Баварию». Мюнхенцы заплатят 42 млн евро отступных
Защитник «Лейпцига» Дайо Упамекано сменит один немецкий клуб на другой. 22-летний футболист перейдет в «Баварию». Об этом сообщает RMC.
Защитник «Лейпцига» Дайо Упамекано сменит один немецкий клуб на другой. 22-летний футболист перейдет в «Баварию». Об этом сообщает RMC.
Защитник сделал выбор в пользу мюнхенского клуба. Руководство «Баварии» заплатит фиксированную сумму отступных, которая начнет действовать с лета 2021 года. Сумма сделки составит 42 млн евро.
В нынешнем сезоне Дайо Упамекано принял участие в 19 матчах Бундеслиги, забил 1 гол и получил 3 желтые карточки.