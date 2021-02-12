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22:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Аргентинец Креспо возглавил бразильский «Сан-Паулу»

Аргентинец Эрнан Креспо стал новым главным тренером бразильского «Сан-Паулу», сообщает официальный сайт клуба.

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Источник: Спорт-Экспресс

Специалист сменил Маркоса Витоцци, который работал исполняющим обязанности главного тренера с 1 февраля после увольнения Фернандо Диниса.

8 февраля Креспо объявил об уходе из «Дефенса и Хустисия», с которым в 2020 году выиграл Южноамериканский кубок. Ранее он также возглавлял молодежку «Пармы», «Модену» и «Банфилд». Сообщалось, что 45-летний тренер может возглавить сборную Чили или «Сан-Лоренсо».

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