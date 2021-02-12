Аргентинец Креспо возглавил бразильский «Сан-Паулу»

8 февраля Креспо объявил об уходе из «Дефенса и Хустисия», с которым в 2020 году выиграл Южноамериканский кубок. Ранее он также возглавлял молодежку «Пармы», «Модену» и «Банфилд». Сообщалось, что 45-летний тренер может возглавить сборную Чили или «Сан-Лоренсо».