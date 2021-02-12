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12 февраля, источник: Спорт-Экспресс

Месси отдал музею Каталонии бутсы, в которых побил рекорд Пеле

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси пожертвовал Национальному музею Каталонии бутсы, в которых он побил рекорд бразильца Пеле.

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Источник: AP 2020

23 декабря 2020 года он отметился голом в ворота «Вальядолида» и превзошел достижение трехкратного чемпиона мира по количеству голов за один клуб (644 против 643 у Пеле).

Бутсы будут презентованы в музее, после чего их выставят на аукцион. Заработанные деньги пойдут, а благотворительность.

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