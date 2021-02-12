Месси отдал музею Каталонии бутсы, в которых побил рекорд Пеле
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси пожертвовал Национальному музею Каталонии бутсы, в которых он побил рекорд бразильца Пеле.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси пожертвовал Национальному музею Каталонии бутсы, в которых он побил рекорд бразильца Пеле.
23 декабря 2020 года он отметился голом в ворота «Вальядолида» и превзошел достижение трехкратного чемпиона мира по количеству голов за один клуб (644 против 643 у Пеле).
Бутсы будут презентованы в музее, после чего их выставят на аукцион. Заработанные деньги пойдут, а благотворительность.