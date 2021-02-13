«РБ Лейпциг» переиграл «Аугсбург»

Встреча прошла на поле стадиона «Ред Булл-Арена — Центральштадион» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером.



На 38-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «РБ Лейпцига» Даниэль Ольмо, который уверенно реализовал пенальти. На 43-й минуте преимущество упрочил полузащитник Кристофер Нкунку, который откликнулся на передачу нападающего Юссуфа Поульсена. На 77-й минуте полузащитник «Аугсбурга» Даниэль Калиджиури реализовал 11-метровый удар и сократил разрыв в счёте.



«РБ Лейпциг» набрал 44 очка за 21 матч Бундеслиги и занимает второе место в турнирной таблице. «Аугсбург» (22) остался на 13-й строчке.