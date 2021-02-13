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01:26 (мск), источник: Чемпионат.com

«РБ Лейпциг» переиграл «Аугсбург»

12 февраля «РБ Лейпциг» принимал на своём поле «Аугсбург» в 21-м туре немецкой Бундеслиги.

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Источник: AP 2020

Встреча прошла на поле стадиона «Ред Булл-Арена — Центральштадион» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером.

На 38-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «РБ Лейпцига» Даниэль Ольмо, который уверенно реализовал пенальти. На 43-й минуте преимущество упрочил полузащитник Кристофер Нкунку, который откликнулся на передачу нападающего Юссуфа Поульсена. На 77-й минуте полузащитник «Аугсбурга» Даниэль Калиджиури реализовал 11-метровый удар и сократил разрыв в счёте.

«РБ Лейпциг» набрал 44 очка за 21 матч Бундеслиги и занимает второе место в турнирной таблице. «Аугсбург» (22) остался на 13-й строчке.

РБ Лейпциг
2:1
Первый тайм: 2:0
Аугсбург
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