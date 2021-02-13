«Беневенто» спасся от проигрыша «Болонье», Гайч остался в запасе

Встреча проходила на стадионе «Ренато Далль’Ара» в Болонье и завершилась со счётом 1:1.

На 1-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Болоньи» Никола Сансоне. Во втором тайме равновесие в счёте восстановил полузащитник «Беневенто» Николас Виола, ему ассистировал защитник Камил Глик.

«Болонья» набрала 24 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице Серии А. «Беневенто» (24) располагается на 14-м месте.

Нападающий «Беневенто» Адольфо Гайч был впервые включён в заявку на матч Серии А. Аргентинский форвард, принадлежащий ЦСКА, остался на скамейке запасных.