Текущие события
Футбол. Зарубежный
12.02
Сельта
Эльче
31
Футбол. Зарубежный
12.02
Болонья
Беневенто
11
Футбол. Зарубежный
12.02
РБ Лейпциг
Аугсбург
21
Футбол. Зарубежный
15:30
Лестер
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
16:00
Гранада
Атлетико
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Дженоа
Все события
Фоторепортажи
20Прыжковый фестиваль на Кубке Первого канала
12Кокорин дебютировал в «Фиорентине»
01:31 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сельта» переиграла «Эльче» и прервала серию из семи матчей без побед

12 февраля «Сельта» принимала на своём поле «Эльче» в 23-м туре чемпионата Испании.

Наверх
Источник: AFP 2020

Встреча проходила на стадионе «Балаидос» в Виго и завершилась победой хозяев со счётом 3:1. Матч обслуживала бригада арбитров, во главе которой оказался Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа из Бильбао.

На 45-й минуте счёт открыл нападающий «Сельты» Санти Мина. А в компенсированное к первому тайму время преимущество клуба упрочил полузащитник Брайс Мендес. На 50-й минуте форвард «Эльче» Эмилиано Ригони сократил отставание в счёте. Окончательный счёт на 68-й минуте установил Санти Мина, оформивший дубль.

«Сельта» за 23-тура набрала 29 очков и вышла на девятое место в турнирной таблице. «Эльче» (18) — по-прежнему на 19-й позиции.

Сельта
3:1
Первый тайм: 2:0
Эльче
 Самые сексуальные фигуристки России собрались в Москве!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Один выстрел лишил русского биатлониста медали чемпионата мира
Орлов: Собчак спас «Зенит», он дал 4 миллиарда рублей
ЦСКА избежал закрытия трибуны за поведение фанатов в Лиге Европы
Российский скелетонист завоевал серебро чемпионата мира
Россиянка стала чемпионкой мира по конькобежному спорту
Российский конькобежец стал вторым на чемпионате мира
Нападающий «Зенита» вернется в строй в марте
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь