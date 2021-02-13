Футбольный клуб «Лейпциг» выкупил у «Манчестер Сити» Анхелиньо

«Анхелиньо — очень хороший игрок, который невероятно важен для нас. Он играл важную роль с самого начала, быстро развивается и обладает огромным потенциалом. Он постоянно ищет возможности для развития, это очень впечатляет», — сказал главный тренер команды Юлиан Нагельсманн.