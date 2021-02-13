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09:29 (мск), источник: ТАСС

Футбольный клуб «Лейпциг» выкупил у «Манчестер Сити» Анхелиньо

ТАСС, 13 февраля. «Лейпциг» воспользовался опцией выкупа у английского футбольного клуба «Манчестер Сити» испанского защитника Анхелиньо. Об этом сообщает пресс-служба германского клуба.

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Контракт рассчитан до лета 2025 года.

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«Анхелиньо — очень хороший игрок, который невероятно важен для нас. Он играл важную роль с самого начала, быстро развивается и обладает огромным потенциалом. Он постоянно ищет возможности для развития, это очень впечатляет», — сказал главный тренер команды Юлиан Нагельсманн.

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Испанцу 24 года, он выступал за «Лейпциг» на правах аренды с января 2020 года. В текущем сезоне футболист провел 29 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 11 передач. Вместе с «Манчестер Сити» испанец становился победителем Суперкубка Англии.

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