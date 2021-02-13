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09:53 (мск), источник: ТАСС

СМИ: В дом главного тренера «Эвертона» Анчелотти проникли грабители

ТАСС, 13 февраля. Дом главного тренера английского футбольного клуба «Эвертон» Карло Анчелотти был ограблен в пятницу вечером. Об этом сообщает портал Football Italia.

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Источник: Reuters

Двое грабителей были в масках, на месте преступления их застала дочь 61-летнего итальянца. По сообщению полиции, у Анчелотти был украден сейф. Никто из семьи Анчелотти не пострадал, сам тренер в момент ограбления не находился дома.

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Анчелотти работал в «Реале» с 2013 по 2015 год, выиграв с командой Кубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. С декабря 2019 года он возглавляет «Эвертон». Также он работал в итальянских «Реджане», «Парме», «Ювентусе», «Милане», «Наполи», английском «Челси», французском «Пари Сен-Жермен» и германской «Баварии». На его счету 20 трофеев, включая три победы в Лиге чемпионов.

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