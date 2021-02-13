Похвала от Аршавина, дебют в сборной и выход из тени Тагыбергена. Почему Нарзилдаев становится новым лидером «Кайсара»

Футбольный клуб «Кайсар» после ухода Асхата Тагыбергена определился с новым капитаном. Им стал Думан Нарзилдаев. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему он может стать лидером «волков» и должен ли пытаться уехать в большой клуб.

Нарзилдаев по праву получил капитанскую повязку. На данный момент, помимо него, трудно представить игрока, который с полным основанием претендовал бы на роль лидера команды.

27-летний полузащитник является местным воспитанником, который прошел через все ступени в структуре клуба. За свою карьеру он не менял команду, выступая в родном «Кайсаре» с 2012 года. За кызылординцев во всех турнирах провел почти 200 матчей и забил 15 мячей.

Его гол в ворота «Атырау» в финале Кубка Казахстана-2019 впервые в истории вывел «Кайсар» в Лигу Европы.

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В КПЛ-2020 футболист сыграл 18 матчей, забил один гол в матче с «Таразом».

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Кроме того, в прошлом году он дебютировал в сборной Казахстана. Вышел на замену в матче Лиги наций против Беларуси в Минске. Пока на его счету 11 минут в составе национальной команды. Думается, что дальше — больше.

Команда Кайсар

В новом сезоне Нарзилдаев имеет шанс закрепить свое лидерское положение в клубе. Для этого у игрока есть все — талант, а самое главное — старание, желание и, как видно, амбиции проявить себя. Сейчас закономерно то, что игра будет строиться вокруг него. Хотя ранее он находился в тени Тагыбергена. Теперь же единолично претендует на роль лидера.

В свое время нынешнего капитана «Кайсара» отмечал сам Андрей Аршавин, который пересекался с Нарзилдаевым в матчах КПЛ, выступая за «Кайрат». Экс-игрок сборной России называл лидера кызылординцев самым думающим игроком премьер-лиги и на прощальной пресс-конференции рекомендовал алматинцам подписать казахстанца.

Признание от такого именитого соперника, который обычно скуп на похвалы, дорогого стоит.

К слову, о возможности Нарзилдаева попробовать свои силы в другом клубе. Он один из самых преданных игроков, но находится в том возрасте, когда есть шанс уехать в более искушенную команду, в том числе зарубежную. В ментальном и игровом плане уже сейчас у хавбека есть все, чтобы не пересидеть на одном месте. Но здесь все зависит от ряда обстоятельств. Пока же он игрок «Кайсара».