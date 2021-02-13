Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:30
Лестер
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
16:00
Гранада
Атлетико
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Дженоа
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
Майнц
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт
Герта
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:15
Севилья
Уэска
Футбол. Зарубежный
19:00
ПСЖ
Ницца
Футбол. Зарубежный
20:00
Наполи
Ювентус
Футбол. Зарубежный
20:30
Унион Б
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
20:30
Эйбар
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
21:00
Реймс
Ланс
Футбол. Зарубежный
22:45
Специя
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Монпелье
Футбол. Зарубежный
23:00
Брайтон & Хоув
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Алавес
Все события
Фоторепортажи
15Итоги зимнего трансферного окна в Европе
17Загитова и Медведева в одном кадре
10:06 (мск), источник: Vesti.kz

Похвала от Аршавина, дебют в сборной и выход из тени Тагыбергена. Почему Нарзилдаев становится новым лидером «Кайсара»

Его выбрали новым капитаном клуба.

Наверх

Футбольный клуб «Кайсар» после ухода Асхата Тагыбергена определился с новым капитаном. Им стал Думан Нарзилдаев. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему он может стать лидером «волков» и должен ли пытаться уехать в большой клуб.

Нарзилдаев по праву получил капитанскую повязку. На данный момент, помимо него, трудно представить игрока, который с полным основанием претендовал бы на роль лидера команды.

27-летний полузащитник является местным воспитанником, который прошел через все ступени в структуре клуба. За свою карьеру он не менял команду, выступая в родном «Кайсаре» с 2012 года. За кызылординцев во всех турнирах провел почти 200 матчей и забил 15 мячей.

Его гол в ворота «Атырау» в финале Кубка Казахстана-2019 впервые в истории вывел «Кайсар» в Лигу Европы.

Во время загрузки произошла ошибка.

В КПЛ-2020 футболист сыграл 18 матчей, забил один гол в матче с «Таразом».

Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того, в прошлом году он дебютировал в сборной Казахстана. Вышел на замену в матче Лиги наций против Беларуси в Минске. Пока на его счету 11 минут в составе национальной команды. Думается, что дальше — больше.

Команда
Кайсар

В новом сезоне Нарзилдаев имеет шанс закрепить свое лидерское положение в клубе. Для этого у игрока есть все — талант, а самое главное — старание, желание и, как видно, амбиции проявить себя. Сейчас закономерно то, что игра будет строиться вокруг него. Хотя ранее он находился в тени Тагыбергена. Теперь же единолично претендует на роль лидера.

В свое время нынешнего капитана «Кайсара» отмечал сам Андрей Аршавин, который пересекался с Нарзилдаевым в матчах КПЛ, выступая за «Кайрат». Экс-игрок сборной России называл лидера кызылординцев самым думающим игроком премьер-лиги и на прощальной пресс-конференции рекомендовал алматинцам подписать казахстанца.

Признание от такого именитого соперника, который обычно скуп на похвалы, дорогого стоит.
К слову, о возможности Нарзилдаева попробовать свои силы в другом клубе. Он один из самых преданных игроков, но находится в том возрасте, когда есть шанс уехать в более искушенную команду, в том числе зарубежную. В ментальном и игровом плане уже сейчас у хавбека есть все, чтобы не пересидеть на одном месте. Но здесь все зависит от ряда обстоятельств. Пока же он игрок «Кайсара».

Напомним, в сезоне 2020 года кызылординцы заняли седьмое место из 11 и выбыли из Лиги Европы во втором квалификационном раунде, уступив кипрскому АПОЭЛу (1:4).

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Экс-игрок «Зенита» подпишет соглашение с ЦСКА до конца сезона
Куман: «Барселоне» не хватает сил в обороне
Пирло уволит Гаттузо: Топ-5 ставок выходных
Футбольный клуб «Лейпциг» выкупил защитника у «Манчестер Сити»
Шестеркин бросил на лед канадца. Россиянин был хорош, а проиграл
СМИ: В дом главного тренера «Эвертона» проникли грабители
Медведев вышел в четвертый круг Australian Open
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь