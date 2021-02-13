Выпускник «Оле Бразил» собрался сменить клуб в КПЛ
В его активе значится одна игра за сборную Казахстана.
В его активе значится одна игра за сборную Казахстана.
Защитник Рафкат Аслан может продолжить карьеру в талдыкорганском «Жетысу».
Об этом сообщает
Отмечается, что один из немногих выпускников бразильской академии «Оле Бразил» в КПЛ находится на просмотре в составе семиреченцев.
27-летний Аслан успел поиграть за «Тобол», «Актобе», «Атырау», «Иртыш» и «Каспий».
Всего он провел 98 матчей в
Напомним, что «Жетысу» завершил сезон на шестом месте. В межсезонье команду покинул главный тренер Дмитрий Огай. На его место был назначен другой казахстанец Ринат Алюетов.