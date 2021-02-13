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10:13 (мск), источник: Vesti.kz

Выпускник «Оле Бразил» собрался сменить клуб в КПЛ

В его активе значится одна игра за сборную Казахстана.

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Защитник Рафкат Аслан может продолжить карьеру в талдыкорганском «Жетысу».

Команда
Жетысу

Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

Отмечается, что один из немногих выпускников бразильской академии «Оле Бразил» в КПЛ находится на просмотре в составе семиреченцев.

27-летний Аслан успел поиграть за «Тобол», «Актобе», «Атырау», «Иртыш» и «Каспий».
Всего он провел 98 матчей в премьер-лиге и одну игру в составе сборной Казахстана.

Напомним, что «Жетысу» завершил сезон на шестом месте. В межсезонье команду покинул главный тренер Дмитрий Огай. На его место был назначен другой казахстанец Ринат Алюетов.

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