Выпускник «Оле Бразил» собрался сменить клуб в КПЛ

Защитник Рафкат Аслан может продолжить карьеру в талдыкорганском «Жетысу».

Команда Жетысу

Об этом сообщает Meta-ratings. kz.

Отмечается, что один из немногих выпускников бразильской академии «Оле Бразил» в КПЛ находится на просмотре в составе семиреченцев.

27-летний Аслан успел поиграть за «Тобол», «Актобе», «Атырау», «Иртыш» и «Каспий».

Всего он провел 98 матчей в премьер-лиге и одну игру в составе сборной Казахстана.