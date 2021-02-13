СМИ узнали причину досрочного ухода Кокорина с тренировки «Фиорентины»
Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин на тренировках команды получает дозированную нагрузку. Об этом сообщает «РБ Спорт».
Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин на тренировках команды получает дозированную нагрузку. Об этом сообщает «РБ Спорт».
На неделе стало известно, что Кокорин покинул одну из тренировок раньше партнеров по команде. Позже в «Фиорентине» прокомментировали данную ситуацию, заявив, что у россиянина нет проблем со здоровьем.
По информации источника, всю неделю Кокорин занимался по индивидуальной программе. Он принимал участие и в групповых тренировках, и работал индивидуально в тренажерном зале. Тренерский штаб Чезаре Пранделли по итогам обследования и наблюдения за россиянином пытается сделать все возможное, чтобы игрок избежал чрезмерных нагрузок и не получил повреждение.
Добавим, что по похожей схеме готовятся еще два игрока «фиалок», имеющие определенные проблемы
Следующий матч «Фиорентина» проведет 14 февраля. В рамках 22-го тура Серии А команда Пранделли на выезде сыграет с «Сампдорией».