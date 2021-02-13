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17:22 (мск), источник: Sport24

СМИ узнали причину досрочного ухода Кокорина с тренировки «Фиорентины»

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин на тренировках команды получает дозированную нагрузку. Об этом сообщает «РБ Спорт».

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13
фотографий

На неделе стало известно, что Кокорин покинул одну из тренировок раньше партнеров по команде. Позже в «Фиорентине» прокомментировали данную ситуацию, заявив, что у россиянина нет проблем со здоровьем.

Команда
Фиорентина

По информации источника, всю неделю Кокорин занимался по индивидуальной программе. Он принимал участие и в групповых тренировках, и работал индивидуально в тренажерном зале. Тренерский штаб Чезаре Пранделли по итогам обследования и наблюдения за россиянином пытается сделать все возможное, чтобы игрок избежал чрезмерных нагрузок и не получил повреждение.

Добавим, что по похожей схеме готовятся еще два игрока «фиалок», имеющие определенные проблемы из-за травм — Франк Рибери и Мартин Касерес.

Следующий матч «Фиорентина» проведет 14 февраля. В рамках 22-го тура Серии А команда Пранделли на выезде сыграет с «Сампдорией».

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