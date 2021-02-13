Клуб казахстанца избежал поражения в матче чемпионата Польши с нереализованным пенальти

Краковская «Висла», за которую выступает казахстанский футболист Георгий Жуков, сыграл вничью с клубом «Шленск» в рамках 17-го тура чемпионата Польши, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча во Вроцлаве завершилась со счетом 1:1. Первыми успеха на 23-й минуте добились хозяева усилиями Матье Скалета. На это гости ответили точным ударом Яу Йебоа на 31-й. Во втором тайме «Висла» могла повести в счете, но Фелисио Браун не реализовал пенальти.

После этой игры «Шленск» с 25 очками расположился на четвертом месте из 16, а «Висла» с 18 баллами оказалась на 12-й позиции.