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12:18 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб казахстанца избежал поражения в матче чемпионата Польши с нереализованным пенальти

Полузащитник заработал предупреждение.

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Краковская «Висла», за которую выступает казахстанский футболист Георгий Жуков, сыграл вничью с клубом «Шленск» в рамках 17-го тура чемпионата Польши, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча во Вроцлаве завершилась со счетом 1:1. Первыми успеха на 23-й минуте добились хозяева усилиями Матье Скалета. На это гости ответили точным ударом Яу Йебоа на 31-й. Во втором тайме «Висла» могла повести в счете, но Фелисио Браун не реализовал пенальти.

После этой игры «Шленск» с 25 очками расположился на четвертом месте из 16, а «Висла» с 18 баллами оказалась на 12-й позиции.

Жуков отыграл полный матч, а на 75-й минуте заработал предупреждение. 26-летний хавбек выступает за нынешний клуб с 2020 года. До него защищал цвета «Кайрата» в период 2017—2019 годов. В активе имеет 15 игр за сборную Казахстана.

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