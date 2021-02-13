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12:39 (мск), источник: Vesti.kz

Один из лучших бомбардиров участника еврокубков от Казахстана приступил к тренировкам после травмы

В межсезонье в команде сменился рулевой.

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Казахстанский форвард карагандинского «Шахтера» Айдос Таттыбаев начал работать по индивидуальной программе после проведенной в январе операции на мениске. Об этом сообщает пресс-служба «горняков».

В прошлом сезоне 30-летний нападающий забил пять голов и отдал один ассист в 16 матчах КПЛ, тем самым помог клубу финишировать на четвертом месте и заполучить путевку в Лигу конференций — новый турнир УЕФА.

При этом вместе с российским полузащитником Арсеном Хубуловым разделил первую строчку в списке лучших бомбардиров команды, на счету последнего пять голов и семь результативных передач.

Напомним, что в межсезонье новым главным тренером «Шахтера» стал Али Алиев, на новом посту он сменил другого молодого казахстанца Константина Горовенко.

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