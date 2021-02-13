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13:23 (мск), источник: Vesti.kz

Опытный футболист из Европы присоединился к клубу КПЛ

Иностранец в свое время выигрывал медали за рубежом.

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32-летний сербский полузащитник Ненад Адамович переходит в «Тараз». Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

Команда
Тараз

Отмечается, что легионер уже прибыл на сборы южан в Турции.

Последним клубом Адамовича был «Жетысу», за который он выступал с 2019 года и провел в общей сложности 51 матч, забив шесть голов и отдав четыре ассиста.

За свою карьеру Адамович также поиграл за сербские «Телеоптик», «Металац», «Смедерево», «Хайдук Кула», «Чукарички», белорусские «Динамо» (Минск), «Витебск», израильский «Маккаби» из Петах-Тиквы.

С минским «Динамо» становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Беларуси.

Напомним, что в межсезонье новым главным тренером «Тараза» стал Вардан Минасян из Армении. В его тренерский штаб вошли Артур Мкртчян, Сергей Тагиев, Александр Кучма, Арслан Сатубалдин, Самат Наурызбаев.

Таразцы заняли восьмое место в КПЛ-2020.

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