Опытный футболист из Европы присоединился к клубу КПЛ
Иностранец в свое время выигрывал медали за рубежом.
Иностранец в свое время выигрывал медали за рубежом.
32-летний сербский полузащитник Ненад Адамович переходит в «Тараз». Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет в своем
Отмечается, что легионер уже прибыл на сборы южан в Турции.
Последним клубом Адамовича был «Жетысу», за который он выступал с 2019 года и провел в общей сложности 51 матч, забив шесть голов и отдав четыре ассиста.
За свою карьеру Адамович также поиграл за сербские «Телеоптик», «Металац», «Смедерево», «Хайдук Кула», «Чукарички», белорусские «Динамо» (Минск), «Витебск», израильский «Маккаби» из
С минским «Динамо» становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Беларуси.
Напомним, что в межсезонье новым главным тренером «Тараза» стал Вардан Минасян из Армении. В его тренерский штаб вошли Артур Мкртчян, Сергей Тагиев, Александр Кучма, Арслан Сатубалдин, Самат Наурызбаев.
Таразцы заняли восьмое место в КПЛ-2020.