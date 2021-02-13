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13:31 (мск), источник: Vesti.kz

Андрей Тихонов не пригласил экс-защитника сборной Казахстана на сбор «Астаны»

Хотя у него имеется контракт с клубом.

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Источник: РИА "Новости"

Защитник «Астаны» Евгений Постников отсутствует в расположении команды на УТС в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда
Астана

34-летний футболист не получил приглашения от главного тренера Андрея Тихонова на сбор.

В настоящее время старожил команды поддерживает форму самостоятельно, находясь в Нур-Султане. Тренировки проводит в Доме футбола.

У Постникова действует контракт с «Астаной», и покидать команду он не планирует.

Первый сбор клуба в столице Казахстана центральный защитник пропустил из-за  положительного теста на коронавирус.

За «Астану» Постников выступает с 2014 года. В ее составе становился шестикратным чемпионом Казахстана, выступал в групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы. За сборную Казахстана экс-россиянин провел восемь матчей.

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