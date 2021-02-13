Андрей Тихонов не пригласил экс-защитника сборной Казахстана на сбор «Астаны»

Защитник «Астаны» Евгений Постников отсутствует в расположении команды на УТС в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда Астана

34-летний футболист не получил приглашения от главного тренера Андрея Тихонова на сбор.

В настоящее время старожил команды поддерживает форму самостоятельно, находясь в Нур-Султане. Тренировки проводит в Доме футбола.

У Постникова действует контракт с «Астаной», и покидать команду он не планирует.

Первый сбор клуба в столице Казахстана центральный защитник пропустил из-за положительного теста на коронавирус.