Андрей Тихонов не пригласил экс-защитника сборной Казахстана на сбор «Астаны»
Хотя у него имеется контракт с клубом.
Хотя у него имеется контракт с клубом.
Защитник «Астаны» Евгений Постников отсутствует в расположении команды на УТС в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.
34-летний футболист не получил приглашения от главного тренера Андрея Тихонова на сбор.
В настоящее время старожил команды поддерживает форму самостоятельно, находясь в
У Постникова действует контракт с «Астаной», и покидать команду он не планирует.
Первый сбор клуба в столице Казахстана центральный защитник пропустил
За «Астану» Постников выступает с 2014 года. В ее составе становился шестикратным чемпионом Казахстана, выступал в групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы. За сборную Казахстана