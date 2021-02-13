Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
ПСЖ
Ницца
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Севилья
Уэска
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Кристал Пэлас
Бернли
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Байер
Майнц
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия Д
Хоффенхайм
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вердер
Фрайбург
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Штутгарт
Герта
10
Футбол. Зарубежный
20:00
Наполи
Ювентус
Футбол. Зарубежный
20:30
Унион Б
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
20:30
Эйбар
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Дженоа
00
Футбол. Зарубежный
21:00
Реймс
Ланс
Футбол. Зарубежный
16:00
Гранада
Атлетико
12
Футбол. Зарубежный
15:30
Лестер
Ливерпуль
31
Футбол. Зарубежный
22:45
Специя
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Монпелье
Футбол. Зарубежный
23:00
Брайтон & Хоув
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Алавес
Все события
Фоторепортажи
17Загитова и Медведева в одном кадре
17Том Брэди выиграл свой седьмой Супербоул
15:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболистка забросила мяч за спину вратарю

Шотландская футболистка «Манчестер Сити» Каролина Вейр отметилась забитым мячом в матче Женской суперлиги против «Манчестер Юнайтед». Видео доступно в Twitter-аккаунте турнира.

Наверх

25-летняя Вейр отличилась на 84-й минуте, сделав счет 3:0. Она обыграла соперницу у линии штрафной и забросила мяч за спину вратарю «Манчестер Юнайтед».

Во время загрузки произошла ошибка.

Вейр выступает за «Сити» с 2018-го. На ее счету восемь голов в 31 матче за клуб. До перехода в стан «горожан» шотландская футболистка играла за женские команды «Ливерпуля» и «Арсенала».

На международном уровне Вейр представляет сборную Шотландии.

Читайте также
 Девушка-боец MMA сделала серию снимков в бикини
История фигуристки, которая выиграла Олимпиаду, снялась для Playboy и отказала Трампу
Новый позор русских биатлонистов на ЧМ. Что произошло?
Зидана рассматривают в качестве будущего тренера сборной Франции
Пирло уволит Гаттузо: Топ-5 ставок выходных
Ошибка вратаря помогла «Лестеру» победить «Ливерпуль» (видео)
СМИ узнали причину ухода Кокорина с тренировки «Фиорентины»
«Барселона» - «Алавес» и другие матчи чемпионата Испании (видео)
«Наполи» - «Ювентус» и другие матчи чемпионата Италии (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь