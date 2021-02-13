Покинувшие «Жетысу» и «Окжетпес» футболисты проходят просмотр в европейском клубе
Оба играли за молодежную сборную своей страны.
Оба играли за молодежную сборную своей страны.
Белорусские футболисты Алексей Гаврилович и Егор Зубович проходят просмотр в «Немане» из Гродно. Об этом сообщает
31-летний Гаврилович прошлый сезон отыграл за «Окжетпес», который вылетел в первую лигу, финишировав на последнем, 11-м месте. На счету защитника 16 игр, в которых он заработал три предупреждения и одно удаление.
31-летний Зубович в 19 играх КПЛ-2020 забил один гол и отдал одну голевую передачу за «Жетысу», который стал шестым в чемпионате.
Оба игрока в свое время привлекались к матчам за молодежную сборную своей страны.
Напомним, что «Неман» в прошлом сезоне финишировал на пятом месте из 16 в чемпионате Беларуси.