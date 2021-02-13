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15:16 (мск), источник: Vesti.kz

Покинувшие «Жетысу» и «Окжетпес» футболисты проходят просмотр в европейском клубе

Оба играли за молодежную сборную своей страны.

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Белорусские футболисты Алексей Гаврилович и Егор Зубович проходят просмотр в «Немане» из Гродно. Об этом сообщает телеграм-канал «Заўзеем за ФК Неман».

Команда
Неман

31-летний Гаврилович прошлый сезон отыграл за «Окжетпес», который вылетел в первую лигу, финишировав на последнем, 11-м месте. На счету защитника 16 игр, в которых он заработал три предупреждения и одно удаление.

31-летний Зубович в 19 играх КПЛ-2020 забил один гол и отдал одну голевую передачу за «Жетысу», который стал шестым в чемпионате.

Оба игрока в свое время привлекались к матчам за молодежную сборную своей страны.

Напомним, что «Неман» в прошлом сезоне финишировал на пятом месте из 16 в чемпионате Беларуси.

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