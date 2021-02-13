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15:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван лучший молодой футболист планеты

Французский L’Equipe представил рейтинг лучших молодых футболистов планеты. Заметка доступна на сайте издания.

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Источник: AP 2020

Первое место занял 18-летний гвинейский и испанский нападающий «Барселоны» Ансу Фати. На второй строчке расположился 18-летний Эдуарду Камавинга из французского «Ренна». Третье место в рейтинге занял нидерландец Райан Гравенберх из «Аякса».

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Фати дебютировал во взрослой команде сине-гранатовых в августе 2019-го. Он стал самым юным дебютантом Барселоны за 76 лет. Первый гол в составе каталонцев он забил 31 августа того же года, поразив ворота «Осасуны». На счету Фати 11 голов в 31 матче за клуб.

На международном уровне Фати представляет сборную Испании. Он уже успел дебютировать в основной команде. На счету футболиста четыре матча и один гол.

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