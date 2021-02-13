Назван лучший молодой футболист планеты
Французский L’Equipe представил рейтинг лучших молодых футболистов планеты. Заметка доступна на сайте издания.
Французский L’Equipe представил рейтинг лучших молодых футболистов планеты. Заметка доступна на сайте издания.
Первое место занял 18-летний гвинейский и испанский нападающий «Барселоны» Ансу Фати. На второй строчке расположился 18-летний Эдуарду Камавинга из французского «Ренна». Третье место в рейтинге занял нидерландец Райан Гравенберх из «Аякса».
Фати дебютировал во взрослой команде
На международном уровне Фати представляет сборную Испании. Он уже успел дебютировать в основной команде. На счету футболиста четыре матча и один гол.