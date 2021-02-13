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18:06 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты минского «Динамо» победили «Туапсе» на сборе в Сочи

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футбольные клубы провели сегодня очередные контрольные предсезонные поединки, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

У футболистов минского «Динамо» на учебно-тренировочном сборе в Сочи сегодня сразу две встречи с российскими командами. В первой из них минчане обыграли «Туапсе» со счетом 2:0. Голы забили Владислав Лях и Владислав Ложкин. Позже динамовцы сыграют с «Енисеем» из Красноярска. До этого команда Леонида Кучука дважды выиграла у еще одного российского клуба «Тюмени» — 5:1 и 2:1.

Гродненский «Неман» в своем футбольном манеже переиграл гостей из «Слуцка» с результатом 2:0. Оба мяча были забиты в первом тайме — на 5-й минуте счет открыл Егор Зубович, а через 25 минут его успех повторил Алексей Гаврилович.

Минский «Энергетик-БГУ» разгромил в домашнем спарринге представителей 1-й лиги национального первенства футболистов «Сморгони» со счетом 4:1. Также сегодня стало известно, что бывший игрок «энергетиков» и солигорского «Шахтера» узбекский нападающий Джасурбек Яхшибоев подписал контракт с одним из лидеров чемпионата Польши варшавской «Легией».

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