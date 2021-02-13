Футболисты минского «Динамо» победили «Туапсе» на сборе в Сочи

У футболистов минского «Динамо» на учебно-тренировочном сборе в Сочи сегодня сразу две встречи с российскими командами. В первой из них минчане обыграли «Туапсе» со счетом 2:0. Голы забили Владислав Лях и Владислав Ложкин. Позже динамовцы сыграют с «Енисеем» из Красноярска. До этого команда Леонида Кучука дважды выиграла у еще одного российского клуба «Тюмени» — 5:1 и 2:1.