Футболисты минского «Динамо» победили «Туапсе» на сборе в Сочи
13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футбольные клубы провели сегодня очередные контрольные предсезонные поединки, сообщает корреспондент БЕЛТА.
13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футбольные клубы провели сегодня очередные контрольные предсезонные поединки, сообщает корреспондент БЕЛТА.
У футболистов минского «Динамо» на
Гродненский «Неман» в своем футбольном манеже переиграл гостей из «Слуцка» с результатом 2:0. Оба мяча были забиты в первом тайме — на 5-й минуте счет открыл Егор Зубович, а через 25 минут его успех повторил Алексей Гаврилович.
Минский «Энергетик-БГУ» разгромил в домашнем спарринге представителей 1-й лиги национального первенства футболистов «Сморгони» со счетом 4:1. Также сегодня стало известно, что бывший игрок «энергетиков» и солигорского «Шахтера» узбекский нападающий Джасурбек Яхшибоев подписал контракт с одним из лидеров чемпионата Польши варшавской «Легией».