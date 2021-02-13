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18:19 (мск), источник: ТАСС

«Лестер» одержал волевую победу над «Ливерпулем», забив три мяча за шесть минут

ТАСС, 13 февраля. «Лестер» дома переиграл «Ливерпуль» в матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:1.

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Источник: AP 2020

В составе победителей мячи забили Джеймс Мэддисон (79-я минута), Джейми Варди (81) и Харви Барнс (85). У проигравших отличился Мохаммед Салах (67).

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп провел 300-й матч у руля клуба.

«Ливерпуль» проиграл третий матч кряду в чемпионате впервые с 2014 года. «Лестер» вышел на второе место в турнирной таблице, набрав 46 очков. «Ливерпуль» идет на четвертой строчке с 40 очками.

В следующем туре подопечные Клоппа примут «Эвертон» 20 февраля, «Лестер» днем позднее на выезде встретится с «Астон Виллой».

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Лестер
3:1
Первый тайм: 0:0
Ливерпуль
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