«Лестер» одержал волевую победу над «Ливерпулем», забив три мяча за шесть минут

В составе победителей мячи забили Джеймс Мэддисон (79-я минута), Джейми Варди (81) и Харви Барнс (85). У проигравших отличился Мохаммед Салах (67).

«Ливерпуль» проиграл третий матч кряду в чемпионате впервые с 2014 года. «Лестер» вышел на второе место в турнирной таблице, набрав 46 очков. «Ливерпуль» идет на четвертой строчке с 40 очками.