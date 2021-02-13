«Лестер» одержал волевую победу над «Ливерпулем», забив три мяча за шесть минут
ТАСС, 13 февраля. «Лестер» дома переиграл «Ливерпуль» в матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:1.
ТАСС, 13 февраля. «Лестер» дома переиграл «Ливерпуль» в матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:1.
В составе победителей мячи забили Джеймс Мэддисон (79-я минута), Джейми Варди (81) и Харви Барнс (85). У проигравших отличился Мохаммед Салах (67).
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп провел 300-й матч у руля клуба.
«Ливерпуль» проиграл третий матч кряду в чемпионате впервые с 2014 года. «Лестер» вышел на второе место в турнирной таблице, набрав 46 очков. «Ливерпуль» идет на четвертой строчке с 40 очками.
В следующем туре подопечные Клоппа примут «Эвертон» 20 февраля, «Лестер» днем позднее на выезде встретится с «Астон Виллой».