Варди установил уникальное для АПЛ достижение

Один из голов в составе победителей забил нападающий Джейми Варди. Варди довел число своих голов в ворота «Ливерпуля» в АПЛ до 8. Он единственный игрок в истории турнира, забивший не менее 8 голов «Ливерпулю» и «Арсеналу». В дополнение к этому Варди также забил 8 голов в ворота «Манчестер Сити» в АПЛ.