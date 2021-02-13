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18:21 (мск), источник: Sport24

Варди установил уникальное для АПЛ достижение

13 февраля «Лестер» со счетом 3:1 выиграл у «Ливерпуля» в матче 24-го тура английской Премьер-лиги.

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Источник: Sport24

Один из голов в составе победителей забил нападающий Джейми Варди. Варди довел число своих голов в ворота «Ливерпуля» в АПЛ до 8. Он единственный игрок в истории турнира, забивший не менее 8 голов «Ливерпулю» и «Арсеналу». В дополнение к этому Варди также забил 8 голов в ворота «Манчестер Сити» в АПЛ.

Также 34-летний Варди довел число результативных действий в АПЛ до 100 (81 гол и 19 передач) после исполнения 30 лет. Кроме Джейми, это удавалось лишь 6 футболистам — Тедди Шерингему, Фрэнку Лэмпарду, Иану Райту, Райану Гиггзу, Алану Ширеру и Джанфранко Дзоле.

Лестер
3:1
Первый тайм: 0:0
Ливерпуль
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