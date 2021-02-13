Варди установил уникальное для АПЛ достижение
13 февраля «Лестер» со счетом 3:1 выиграл у «Ливерпуля» в матче 24-го тура английской
13 февраля «Лестер» со счетом 3:1 выиграл у «Ливерпуля» в матче 24-го тура английской
Один из голов в составе победителей забил нападающий Джейми Варди. Варди довел число своих голов в ворота «Ливерпуля» в АПЛ до 8. Он единственный игрок в истории турнира, забивший не менее 8 голов «Ливерпулю» и «Арсеналу». В дополнение к этому Варди также забил 8 голов в ворота «Манчестер Сити» в АПЛ.
Также 34-летний Варди довел число результативных действий в АПЛ до 100 (81 гол и 19 передач) после исполнения 30 лет. Кроме Джейми, это удавалось лишь 6 футболистам — Тедди Шерингему, Фрэнку Лэмпарду, Иану Райту, Райану Гиггзу, Алану Ширеру и Джанфранко Дзоле.