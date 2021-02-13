«Атлетико» в гостях победил «Гранаду» и оторвался от «Реала» на 8 очков в турнирной таблице

Благодаря этой победе команда Диего Симеоне укрепила свою лидирующую позицию в чемпионате Испании, оторвавшись от ближайшего преследователя (мадридский «Реал») на 8 очков (имея одну игру в запасе).

«Атлетико» набрал в 21 матче 54 очка и с этим показателем занимает 1-е место в турнирной таблице Ла Лиги. «Гранада», в активе которой 30 очков после 23 матчей, находится на 8-й позиции.