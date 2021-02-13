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18:38 (мск), источник: Sport24

«Атлетико» в гостях победил «Гранаду» и оторвался от «Реала» на 8 очков в турнирной таблице

В Испании завершился матч 23-го тура Ла Лиги, в котором «Атлетико» в гостевой встрече победил «Гранаду» со счетом 2:1.

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Источник: AP 2020

Единственный гол в составе хозяев забил Янхель Эррера на 66-й минуте.

За «матрасников» отличились Маркос Льоренте (63-я минута) и Анхель Корреа (75).

Благодаря этой победе команда Диего Симеоне укрепила свою лидирующую позицию в чемпионате Испании, оторвавшись от ближайшего преследователя (мадридский «Реал») на 8 очков (имея одну игру в запасе).

«Атлетико» набрал в 21 матче 54 очка и с этим показателем занимает 1-е место в турнирной таблице Ла Лиги. «Гранада», в активе которой 30 очков после 23 матчей, находится на 8-й позиции.

Гранада
1:2
Первый тайм: 0:0
Атлетико
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