«Атлетико» в гостях победил «Гранаду» и оторвался от «Реала» на 8 очков в турнирной таблице
В Испании завершился матч 23-го тура Ла Лиги, в котором «Атлетико» в гостевой встрече победил «Гранаду» со счетом 2:1.
В Испании завершился матч 23-го тура Ла Лиги, в котором «Атлетико» в гостевой встрече победил «Гранаду» со счетом 2:1.
Единственный гол в составе хозяев забил Янхель Эррера на 66-й минуте.
За «матрасников» отличились Маркос Льоренте (63-я минута) и Анхель Корреа (75).
Благодаря этой победе команда Диего Симеоне укрепила свою лидирующую позицию в чемпионате Испании, оторвавшись от ближайшего преследователя (мадридский «Реал») на 8 очков (имея одну игру в запасе).
«Атлетико» набрал в 21 матче 54 очка и с этим показателем занимает 1-е место в турнирной таблице Ла Лиги. «Гранада», в активе которой 30 очков после 23 матчей, находится на 8-й позиции.