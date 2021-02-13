«Тобол» подписал экс-футболиста «Челси» и «Ливерпуля»
Новым игроком «Тобола» стал бывший форвард «Тараза» Тони Силва, передает
Новым игроком «Тобола» стал бывший форвард «Тараза» Тони Силва, передает
Полузащитник сборной
До Казахстана Силва выступал за ряд клубов на разных континентах. С детства он проживает в Португалии. На юношеском уровне он выступал за «Бенфику», а в 2009 году перебрался в Англию, где играл за молодежные команды «Челси» и «Ливерпуля».
По данным Transfermarkt, сейчас стоимость футболиста оценивается в 350 тысяч евро.
Напомним, «Тобол» стал серебряным призером чемпионата Казахстана-2020 и выступит в еврокубках.