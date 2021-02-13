«Тобол» подписал экс-футболиста «Челси» и «Ливерпуля»

Полузащитник сборной Гвинеи-Бисау в КПЛ гвинеец провел 17 матчей и забил четыре мяча и отдал два ассиста.

До Казахстана Силва выступал за ряд клубов на разных континентах. С детства он проживает в Португалии. На юношеском уровне он выступал за «Бенфику», а в 2009 году перебрался в Англию, где играл за молодежные команды «Челси» и «Ливерпуля».