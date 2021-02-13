Коке вышел на 2-е место в истории «Атлетико» по числу сыгранных матчей

Для полузащитника «Атлетико» Коке этот матч стал 483-й официальной встречей за рохибланкос. По этому показателю он сравнялся с Томасом Реньонесом и делит с ним второе место в истории клуба. Больше матчей за «Атлетико» провел лишь Аделардо Родригес — 553 игры.