Коке вышел на 2-е место в истории «Атлетико» по числу сыгранных матчей
13 февраля «Атлетико» на выезде со счетом 2:1 обыграл «Уэску» в матче 23-го тура чемпионата Испании.
13 февраля «Атлетико» на выезде со счетом 2:1 обыграл «Уэску» в матче 23-го тура чемпионата Испании.
Для полузащитника «Атлетико» Коке этот матч стал 483-й официальной встречей за рохибланкос. По этому показателю он сравнялся с Томасом Реньонесом и делит с ним второе место в истории клуба. Больше матчей за «Атлетико» провел лишь Аделардо Родригес — 553 игры.
В 483 матчах за «Атлетико» 29-летний Коке, дебютировавший за «матрасников» 19 сентября 2009 года, забил 46 голов.