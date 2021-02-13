«Торино» и «Дженоа» сыграли вничью. Шомуродов не забил, Кришито получил травму
13 февраля в Турине состоялся матч 22-го тура чемпионата Италии, в котором «Торино» принимал «Дженоа». Встреча завершилась без забитых голов — ничья 0:0.
13 февраля в Турине состоялся матч 22-го тура чемпионата Италии, в котором «Торино» принимал «Дженоа». Встреча завершилась без забитых голов — ничья 0:0.
Отметим, что в начале матча травму получил
«Торино» с 17 очками занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А. У «Дженоа» 25 очков и 11-я позиция.