«Торино» и «Дженоа» сыграли вничью. Шомуродов не забил, Кришито получил травму

Отметим, что в начале матча травму получил экс-защитник «Зенита», а ныне игрок «Дженоа» Доменико Кришито — итальянца заменили на 18-й минуте встречи.

Экс-игрок «Ростова», а теперь игрок «Дженоа» Элдор Шомуродов вышел на замену после перерыва, но результативными действиями не отметился.