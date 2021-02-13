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19:11 (мск), источник: Sport24

«Торино» и «Дженоа» сыграли вничью. Шомуродов не забил, Кришито получил травму

13 февраля в Турине состоялся матч 22-го тура чемпионата Италии, в котором «Торино» принимал «Дженоа». Встреча завершилась без забитых голов — ничья 0:0.

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Отметим, что в начале матча травму получил экс-защитник «Зенита», а ныне игрок «Дженоа» Доменико Кришито — итальянца заменили на 18-й минуте встречи.

Экс-игрок «Ростова», а теперь игрок «Дженоа» Элдор Шомуродов вышел на замену после перерыва, но результативными действиями не отметился.

«Торино» с 17 очками занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А. У «Дженоа» 25 очков и 11-я позиция.

Торино
0:0
Первый тайм: 0:0
Дженоа
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