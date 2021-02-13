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20:26 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» одержала победу над клубом из чемпионата России

ФК «Астана» одержал победу в товарищеском матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Она стала для команды первой на предсезонных сборах в Турции.

Сегодня, 13 февраля, команда встречалась с представителем второго по значимости дивизиона России — ФК «Чайка».

Казахстанский клуб выиграл со счетом 2:1. В его составе в первом тайме отличился боснийский форвард Семир Смайлагич, который находится на просмотре, во второй 45-минутке полузащитник сборной Армении Тигран Барсегян. Российский клуб отыграл один мяч в концовке матча.

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