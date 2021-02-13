«Астана» одержала победу над клубом из чемпионата России

Она стала для команды первой на предсезонных сборах в Турции.

Казахстанский клуб выиграл со счетом 2:1. В его составе в первом тайме отличился боснийский форвард Семир Смайлагич, который находится на просмотре, во второй 45-минутке полузащитник сборной Армении Тигран Барсегян. Российский клуб отыграл один мяч в концовке матча.