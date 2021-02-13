«Севилья» обошла «Барселону» в таблице Примеры, обыграв «Уэску»

Единственный гол в этом матче был забит на 57-й минуте. Автором гола стал нападающий «Севильи» Мунир Эль-Хаддади, ассистентом выступил полузащитник Оливер Торрес.

Таким образом, «Севилья» в 22 встречах испанской Примеры набрала 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Команда Хулена Лопетеги обогнала «Барселону», у которой на одно очко меньше, однако у каталонцев один матч в запасе. «Уэска» (16) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является «Атлетико» (54). В тройку лидеров также входит мадридский «Реал» (46).