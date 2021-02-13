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20:45 (мск), источник: Чемпионат.com

«Севилья» обошла «Барселону» в таблице Примеры, обыграв «Уэску»

«Севилья» принимала «Уэску» в матче 23-го тура испанской Примеры.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол в этом матче был забит на 57-й минуте. Автором гола стал нападающий «Севильи» Мунир Эль-Хаддади, ассистентом выступил полузащитник Оливер Торрес.

Таким образом, «Севилья» в 22 встречах испанской Примеры набрала 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Команда Хулена Лопетеги обогнала «Барселону», у которой на одно очко меньше, однако у каталонцев один матч в запасе. «Уэска» (16) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является «Атлетико» (54). В тройку лидеров также входит мадридский «Реал» (46).

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Севилья
1:0
Первый тайм: 0:0
Уэска
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