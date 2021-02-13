«Кызыл-Жар СК» потерпел поражение от российского клуба на сборах в Турции

Сегодня, 13 февраля, петропавловский клуб встречался с российским «Ленинградцем» и уступил 1:2.

Россияне первыми открыли счет в матче. «Кызыл-Жар СК» отыгрался благодаря голу полузащитника Максима Драченко, но затем пропустил еще раз.