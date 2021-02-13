«ПСЖ» победил «Ниццу» и поднялся на 1-е место в Лиге 1

В составе победителей по голу забили Юлиан Дракслер и Мойзе Кин. Единственный гол гостей на счету Маркуша Лопеша.

«ПСЖ» одержал третью победу подряд в Лиге 1. Команда вернулась на первое место в турнирной таблице, догнав по очкам «Лилль», который имеет матч в запасе.