«ПСЖ» победил «Ниццу» и поднялся на 1-е место в Лиге 1
«ПСЖ» одержал победу над «Ниццей» в матче 25-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу парижан.
«ПСЖ» одержал победу над «Ниццей» в матче 25-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу парижан.
В составе победителей по голу забили Юлиан Дракслер и Мойзе Кин. Единственный гол гостей на счету Маркуша Лопеша.
«ПСЖ» одержал третью победу подряд в Лиге 1. Команда вернулась на первое место в турнирной таблице, догнав по очкам «Лилль», который имеет матч в запасе.