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22:55 (мск), источник: ТАСС

«Ювентус» проиграл «Наполи» и прервал трехматчевую победную серию в чемпионате Италии

ТАСС, 13 февраля. «Ювентус» со счетом 0:1 проиграл «Наполи» в гостевом матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Источник: Reuters

Гол с пенальти на 31-й минуте забил Лоренцо Инсинье. Этот мяч стал для него сотым за неаполитанскую команду, он стал седьмым игроком клуба, достигнувшим этой отметки, и первым — среди итальянцев.

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини провел 400-й матч в чемпионатах Италии и 500-й — в составе туринского клуба во всех турнирах.

«Ювентус» прервал серию из трех побед кряду в чемпионате. Туринский клуб занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 42 очка. «Наполи» поднялся на четвертую строчку, набрав 40 очков.

В следующем туре подопечные Андреа Пирло 22 февраля примут «Кротоне». «Наполи», главным тренером которого является Дженнаро Гаттузо, днем ранее на выезде сыграет с «Аталантой».

Во время загрузки произошла ошибка.
Наполи
1:0
Первый тайм: 1:0
Ювентус
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