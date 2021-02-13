«Ювентус» проиграл «Наполи» и прервал трехматчевую победную серию в чемпионате Италии

Гол с пенальти на 31-й минуте забил Лоренцо Инсинье. Этот мяч стал для него сотым за неаполитанскую команду, он стал седьмым игроком клуба, достигнувшим этой отметки, и первым — среди итальянцев.

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини провел 400-й матч в чемпионатах Италии и 500-й — в составе туринского клуба во всех турнирах.

«Ювентус» прервал серию из трех побед кряду в чемпионате. Туринский клуб занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 42 очка. «Наполи» поднялся на четвертую строчку, набрав 40 очков.

В следующем туре подопечные Андреа Пирло 22 февраля примут «Кротоне». «Наполи», главным тренером которого является Дженнаро Гаттузо, днем ранее на выезде сыграет с «Аталантой».