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22:58 (мск), источник: Lenta.Ru

«Манчестер Сити» разгромил «Тоттенхэм» и упрочил лидерство в АПЛ

«Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Тоттенхэм» в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Встреча прошла в субботу, 13 февраля, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Илкай Гюндоган. Кроме того, пенальти реализовал Родриго Эрнандес.

Победа позволила «Манчестер Сити» набрать 53 очка и упрочить лидерство в турнирной таблице. В активе «Тоттенхэма» 36 очков, клуб находится на восьмой позиции.

«Манчестер Сити» в следующем туре 17 февраля на выезде сыграет с «Эвертоном». «Тоттенхэм» 21 февраля на чужом поле встретится с «Вест Хэмом».

Манчестер Сити
3:0
Первый тайм: 1:0
Тоттенхэм Хотспур
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