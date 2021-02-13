«Манчестер Сити» разгромил «Тоттенхэм» и упрочил лидерство в АПЛ

Встреча прошла в субботу, 13 февраля, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Илкай Гюндоган. Кроме того, пенальти реализовал Родриго Эрнандес.

Победа позволила «Манчестер Сити» набрать 53 очка и упрочить лидерство в турнирной таблице. В активе «Тоттенхэма» 36 очков, клуб находится на восьмой позиции.