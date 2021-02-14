Дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Алавес» и вернуться на 2-е место в Примере

Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась крупной победой хозяев со счётом 5:1.

На 30-й минуте каталонцы вышли вперёд усилиями Франсиску Тринкана. В концовке первого тайма преимущество «Барсы» удвоил Лионель Месси, красиво забив с рикошетом от штанги. На 57-й минуте гости смогли сократить отставание усилиями Луиса Риохи. Однако сине-гранатовые в ответ забили три мяча — снова забили Тринкан и Месси, а точку в матче поставил Хуниор Фирпо.