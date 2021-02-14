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01:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Алавес» и вернуться на 2-е место в Примере

«Барселона» принимала «Алавес» в матче 23-го тура испанской Примеры.

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Источник: AP 2020

Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась крупной победой хозяев со счётом 5:1.

На 30-й минуте каталонцы вышли вперёд усилиями Франсиску Тринкана. В концовке первого тайма преимущество «Барсы» удвоил Лионель Месси, красиво забив с рикошетом от штанги. На 57-й минуте гости смогли сократить отставание усилиями Луиса Риохи. Однако сине-гранатовые в ответ забили три мяча — снова забили Тринкан и Месси, а точку в матче поставил Хуниор Фирпо.

Таким образом, «Барселона» по итогам 22 встреч набрала 46 очков и вернулась на второе место в турнирной таблице испанской Примеры. «Алавес» (22) — на 16-м месте. Лидером является «Атлетико» (54).

Во время загрузки произошла ошибка.
Барселона
5:1
Первый тайм: 2:0
Алавес
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