Лидирующий в чемпионате Италии по футболу «Милан» проиграл «Специи»
ТАСС, 14 февраля. «Милан» со счетом 0:2 проиграл «Специи» в гостевом матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу.
ТАСС, 14 февраля. «Милан» со счетом 0:2 проиграл «Специи» в гостевом матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу.
Голы забили Джулио Маджоре (56-я минута) и Симоне Бастони (67).
«Милан» занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 49 очков и опережая идущий вторым и имеющий игру в запасе «Интер» на два балла. «Специя» поднялась на 14-ю строчку, набрав 24 очка.
В следующем туре «Милан» 21 февраля примет «Интер». «Специя» 19 февраля на выезде встретится с «Фиорентиной», за которую выступает россиянин Александр Кокорин.