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01:07 (мск), источник: ТАСС

Лидирующий в чемпионате Италии по футболу «Милан» проиграл «Специи»

ТАСС, 14 февраля. «Милан» со счетом 0:2 проиграл «Специи» в гостевом матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Источник: Reuters

Голы забили Джулио Маджоре (56-я минута) и Симоне Бастони (67).

«Милан» занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 49 очков и опережая идущий вторым и имеющий игру в запасе «Интер» на два балла. «Специя» поднялась на 14-ю строчку, набрав 24 очка.

В следующем туре «Милан» 21 февраля примет «Интер». «Специя» 19 февраля на выезде встретится с «Фиорентиной», за которую выступает россиянин Александр Кокорин.

Во время загрузки произошла ошибка.
Специя
2:0
Первый тайм: 0:0
Милан
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