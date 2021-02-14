«Лион» проиграл «Монпелье» и упустил шанс обогнать «ПСЖ»

«Лион» набрал 52 очка и занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1. «Монпелье» (35) находится на восьмом месте. Лидером соревнований является «Пари Сен-Жермен» (54), который в 25-м туре переиграл «Ниццу». Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 2:1. На втором месте в таблице находится «Лилль» (54), который ещё не сыграл матч 25-го тура с «Брестом».