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01:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лион» проиграл «Монпелье» и упустил шанс обогнать «ПСЖ»

В матче 25-го тура французской Лиги 1 «Монпелье» переиграл «Лион».

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Источник: AFP 2020

Встреча проходила на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе (Франция) и завершилась со счётом 2:1.

На 20-й минуте гол забил полузащитник «Монпель» Тежи Саванье, ему ассистировал нападающий Анди Делор. В конце первого тайма Лукас Пакета сравнял счёт. Во втором тайме Элье Ваи вывел гостей вперёд.

«Лион» набрал 52 очка и занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1. «Монпелье» (35) находится на восьмом месте. Лидером соревнований является «Пари Сен-Жермен» (54), который в 25-м туре переиграл «Ниццу». Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 2:1. На втором месте в таблице находится «Лилль» (54), который ещё не сыграл матч 25-го тура с «Брестом».

Лион
1:2
Первый тайм: 1:1
Монпелье
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