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12:44 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» не продал Каземиро в «ПСЖ», клуб не рассматривает предложения по хавбеку

Мадридский «Реал» отказался продавать полузащитника Каземиро в «Пари Сен-Жермен» летом 2020 года, сообщает Marca.

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Источник: AP 2020

По информации источника, «сливочные» не рассматривают предложения о переходе хавбека, сумма сделки также не имеет значения. «Реал» очень ценит игрока и не собирается расставаться с ним. Контракт Каземиро с «Королевским клубом» рассчитан до 2023 года.

В нынешнем сезоне бразилец провёл 26 матчей за «Реал» во всех турнирах, забил пять голов и сделал одну результативную передачу. Хавбек выступает в испанском клубе с 2013 года, перейдя из бразильского «Сан-Паулу». С 2014 по 2015 год выступал за «Порту» на правах аренды.

«Сливочные», набрав 46 очков в 22 турах чемпионата Испании, занимают третье место в турнирной таблице Примеры. Лидером соревнований является «Атлетико» (54).

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