«Бавария» объявила о подписании защитника Упамекано

«Мы счастливы, что смогли подписать Дайота. Он будет важной частью нашей команды в последующие годы — мы в этом уверены», — сказал спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич.

12 февраля Салихамиджич объявил, что «Бавария» достигла договоренности о переходе Упамекано. 22-летний футболист выступал в «Лейпциге» с начала 2017 года. В нынешнем сезоне на его счету 26 матчей и 1 гол.