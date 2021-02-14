«Монако» без Головина вырвал ничью в игре с «Лорьяном» и продлил беспроигрышную серию

В составе хозяев два мяча забил Виссам Бен-Йеддер, отличившийся на 48-й минуте и в компенсированное ко второму тайму время. У гостей дубль на счету Терема Моффи (7-я и 62-я минуты).

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил игру из-за повреждения. Как сообщил ТАСС агент игрока Олег Артемов, россиянин будет готов к следующему матчу клуба.

«Монако» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до десяти матчей (8 побед, 2 ничьи), в последний раз монегаски проигрывали 16 декабря — дома «Лансу» (0:3). В турнирной таблице чемпионата «Монако» занимает четвертое место, набрав 49 очков. «Лорьян» располагается на 17-й строчке, имея в активе 23 очка.