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18:56 (мск), источник: ТАСС

«Монако» без Головина вырвал ничью в игре с «Лорьяном» и продлил беспроигрышную серию

ТАСС, 14 февраля. «Монако» на своем поле сыграл вничью с «Лорьяном» в матче 25-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:2.

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Источник: AP 2020

В составе хозяев два мяча забил Виссам Бен-Йеддер, отличившийся на 48-й минуте и в компенсированное ко второму тайму время. У гостей дубль на счету Терема Моффи (7-я и 62-я минуты).

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил игру из-за повреждения. Как сообщил ТАСС агент игрока Олег Артемов, россиянин будет готов к следующему матчу клуба.

«Монако» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до десяти матчей (8 побед, 2 ничьи), в последний раз монегаски проигрывали 16 декабря — дома «Лансу» (0:3). В турнирной таблице чемпионата «Монако» занимает четвертое место, набрав 49 очков. «Лорьян» располагается на 17-й строчке, имея в активе 23 очка.

В следующем туре «Монако» 21 февраля на выезде встретится с «Пари Сен-Жермен». «Лорьян» в этот же день примет «Лилль».

Монако
2:2
Первый тайм: 0:1
Лорьян
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