«Монако» без Головина вырвал ничью в игре с «Лорьяном» и продлил беспроигрышную серию
ТАСС, 14 февраля. «Монако» на своем поле сыграл вничью с «Лорьяном» в матче 25-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:2.
ТАСС, 14 февраля. «Монако» на своем поле сыграл вничью с «Лорьяном» в матче 25-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:2.
В составе хозяев два мяча забил Виссам
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил игру
«Монако» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до десяти матчей (8 побед, 2 ничьи), в последний раз монегаски проигрывали 16 декабря — дома «Лансу» (0:3). В турнирной таблице чемпионата «Монако» занимает четвертое место, набрав 49 очков. «Лорьян» располагается на 17-й строчке, имея в активе 23 очка.
В следующем туре «Монако» 21 февраля на выезде встретится с «Пари Сен-Жермен». «Лорьян» в этот же день примет «Лилль».