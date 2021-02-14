«Манчестер Юнайтед» потерял очки в матче с предпоследней командой АПЛ

Счёт был открыт уже на 2-й минуте — полузащитник «дроздов» Конор Галлахер с правого фланга навесил в центр штрафной, где нападающий Мбайе Дьян выиграл борьбу «на втором этаже» и ударом головой отправил мяч точно в цель.

Манкунианцы отыгрались на 44-й минуте. Защитник «МЮ» Люк Шоу от лицевой линии поля выполнил подачу с левого фланга в центр чужой штрафной, откуда полузащитник Бруну Фернандеш ударом с лёта отправил мяч в угол ворот.