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19:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Фиорентина» без Кокорина уступила «Сампдории»

«Фиорентина» проиграла «Сампдории» в матче 22-го тура чемпионата Италии — 1:2. Победный мяч в составе генуэзцев провел 38-летний Фабио Квальярелла.

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Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку на матч, но на поле не вышел.

После 22 матчей «Сампдория» идет в таблице десятой, «Фиорентина» занимает 16-е место, в 7 очках от зоны вылета.

В параллельной игре «Аталанта» одолела «Кальяри» 1:0, российский хавбек Алексей Миранчук отметился голевым пасом.

Сампдория
2:1
Первый тайм: 1:1
Фиорентина
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