«Фиорентина» без Кокорина уступила «Сампдории»
«Фиорентина» проиграла «Сампдории» в матче 22-го тура чемпионата Италии — 1:2. Победный мяч в составе генуэзцев провел 38-летний Фабио Квальярелла.
«Фиорентина» проиграла «Сампдории» в матче 22-го тура чемпионата Италии — 1:2. Победный мяч в составе генуэзцев провел 38-летний Фабио Квальярелла.
Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку на матч, но на поле не вышел.
После 22 матчей «Сампдория» идет в таблице десятой, «Фиорентина» занимает 16-е место, в 7 очках от зоны вылета.
В параллельной игре «Аталанта» одолела «Кальяри» 1:0, российский хавбек Алексей Миранчук отметился голевым пасом.