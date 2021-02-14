«Реал» обыграл «Валенсию» и обогнал «Барселону» в таблице Примеры

На 12-й минуте счёт открыл нападающий мадридцев Карим Бензема. Быструю атаку провели хозяева, Бензема получил пас перед штрафной, ушёл чуть в сторону и на исполнение пробил в дальний нижний угол. На 42-й минуте полузащитник «Реала» Тони Кроос забил второй гол. Во втором тайме Ферлан Менди забил третий гол мадридцев, после вмешательства VAR его отменили из-за офсайда.