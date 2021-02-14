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20:43 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» обыграл «Валенсию» и обогнал «Барселону» в таблице Примеры

В матче 23-го тура испанской Примеры «Реал» переиграл «Валенсию». Встреча проходила на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде и завершилась со счётом 2:0.

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Источник: Reuters

На 12-й минуте счёт открыл нападающий мадридцев Карим Бензема. Быструю атаку провели хозяева, Бензема получил пас перед штрафной, ушёл чуть в сторону и на исполнение пробил в дальний нижний угол. На 42-й минуте полузащитник «Реала» Тони Кроос забил второй гол. Во втором тайме Ферлан Менди забил третий гол мадридцев, после вмешательства VAR его отменили из-за офсайда.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Санчес Мартинесом. Ассистенты — Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный рефери — Альваро Лопес Парра.

«Реал» в 23 матчах набрал 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021. «Валенсия» (24) — на 12-м месте. Лидером турнира является «Атлетико» (54). «Барселона» (46) — на третьем месте.

Матч первого круга «Валенсия» — «Реал» состоялся 8 ноября 2020 года и завершился крупной победой «летучих мышей» со счётом 4:1.

Реал
2:0
Первый тайм: 2:0
Валенсия
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