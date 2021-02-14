«Арсенал» благодаря хет-трику Обамеянга обыграл «Лидс Юнайтед»
Состоялся матч 24-го тура английской
Состоялся матч 24-го тура английской
На 13-й минуте нападающий хозяев
На 41-й минуте
Ещё до перерыва, на 45-й минуте, «канониры» довели счёт до разгромного. Хозяева провели серию передач в чужой штрафной, в результате чего Даниель Себальос исполнил пас на ход Эктору Бельерину, который пробил точно в ближний угол ворот.
На 47-й минуте полузащитник хозяев Эмиль Смит Роу ворвался в штрафную и вырезал подачу во вратарскую на
Гости забили гол престижа на 58-й минуте — вингер «павлинов» Рафинья с углового навесил во вратарскую, а защитник Паскаль Стрёйк выпрыгнул выше всех и головой послал мяч под перекладину.
Ещё через 11 минут гости сократили отставание до двух мячей. Тайлер Робертс дошёл до лицевой и прострелил в штрафную, где вингер Элдер Кошта опередил Гранита Джаку и в касание переправил мяч в ворота.
Подопечные Микеля Артеты в 24 матчах набрали 34 очка и поднялись на 10-е место в турнирной таблице английской