Обладатель Кубка Казахстана в составе «Кайрата» и экс-игрок молодежной сборной Украины проходят просмотр в клубе КПЛ

Серебряный призер КПЛ и обладатель Кубка Казахстана в сезоне-2018 в составе «Кайрата» Самат Сарсенов проходит просмотр в футбольном клубе «Акжайык». Об этом сообщает пресс-служба уральцев.

Команда Акжайык

24-летний нападающий начинал карьеру в ФК «Носта». В дальнейшем играл за «Кайрат», «Тараз», а также за латвийские команды «Валмиера», «Спартак» (Юрмала). В активе имеет два матча за молодежную сборную Казахстана.

Кроме того, на просмотре в «Акжайыке» находится 27-летний украинский полузащитник Максим Марусич. Легионер успел поиграть не только на родине, но и за границей — «Лиетаву» (Литва), РФШ, «Елгаву» (оба — Латвия). Последним его клубом был актауский «Каспий». В свое время привлекался к играм молодежной сборной Украины.