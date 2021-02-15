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09:50 (мск), источник: Vesti.kz

Обладатель Кубка Казахстана в составе «Кайрата» и экс-игрок молодежной сборной Украины проходят просмотр в клубе КПЛ

Зимой был назначен новый тренер.

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Серебряный призер КПЛ и обладатель Кубка Казахстана в сезоне-2018 в составе «Кайрата» Самат Сарсенов проходит просмотр в футбольном клубе «Акжайык». Об этом сообщает пресс-служба уральцев.

Команда
Акжайык

24-летний нападающий начинал карьеру в ФК «Носта». В дальнейшем играл за «Кайрат», «Тараз», а также за латвийские команды «Валмиера», «Спартак» (Юрмала). В активе имеет два матча за молодежную сборную Казахстана.

Кроме того, на просмотре в «Акжайыке» находится 27-летний украинский полузащитник Максим Марусич. Легионер успел поиграть не только на родине, но и за границей — «Лиетаву» (Литва), РФШ, «Елгаву» (оба — Латвия). Последним его клубом был актауский «Каспий». В свое время привлекался к играм молодежной сборной Украины.

Напомним, что «Акжайык» является одним из кандидатов на участие в КПЛ-2021. В межсезонье уральцы на пост главного тренера назначили 43-летнего украинца Владимира Мазяра, который в сезоне 2018 года уже был наставником клуба.

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